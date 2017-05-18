Гай Ричи, режиссер фильмов «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», рассказал, что боевой стиль чемпиона UFC Конора МакГрегора был главным источником вдохновения для экшн-сцен его нового фильма «Меч короля Артура».

«Во время подготовки к съемкам боевых сцен в «Короле Артуре», мы смотрели очень много боев МакГрегора. Его стиль – это то, к чему мы стремились. Мы даже предложили Конору роль в фильме, но у него не было времени, чтобы сыграть ее. В тот момент он готовился к бою и не мог отвлекаться. В Коноре есть искра. Его не спутаешь ни с кем другим. В нем есть кураж и очень располагающая к себе задиристость.

Я уже работал со спортсменами, они – настоящие профессионалы. Они обладают железной дисциплиной. По сути, режиссер – тот же тренер. Во время самих съемок спортсмены знают, что им нужно делать, они подготовлены, а роль отрепетирована. Работать с ними – охрененное удовольствие.

Как и Джейсон Стэйтем, Конор – спортсмен, целиком сосредоточенный на том, что он делает, и посмотрите, где Джейсон сейчас? В этом они с Конором похожи. МакГрегору по силам зачистить весь Голливуд», – рассказал Ричи.

До того как стать актером, Стэйтем на протяжении 12 лет входил в состав сборной Великобритании по прыжкам в воду. МакГрегор уже не раз отказывался от ролей в кино и сериалах, мотивируя это тем, что сейчас его главный приоритет – карьера профессионального бойца.