Китай, ОАЭ, Катар, США и Уэльс рассматриваются в качестве места проведения реванша Кличко – Джошуа
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о месте проведения возможного реванша с Владимиром Кличко.
«Мы говорим о Китае, Дубае, Катаре, Америке и Кардиффе. Это может быть невероятная сделка – отправиться в другую страну.
К концу июня мы должны знать, куда отправимся», – сказал Хирн в интервью Sky Sports.
Напомним, первый бой Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Британец победил техническим нокаутом.
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