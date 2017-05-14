Китай, ОАЭ, Катар, США и Уэльс рассматриваются в качестве места проведения реванша Кличко – Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о месте проведения возможного реванша с Владимиром Кличко.

«Мы говорим о Китае, Дубае, Катаре, Америке и Кардиффе. Это может быть невероятная сделка – отправиться в другую страну.

К концу июня мы должны знать, куда отправимся», – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

Напомним, первый бой Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Британец победил техническим нокаутом.