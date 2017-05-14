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    Китай, ОАЭ, Катар, США и Уэльс рассматриваются в качестве места проведения реванша Кличко – Джошуа

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о месте проведения возможного реванша с Владимиром Кличко.

    «Мы говорим о Китае, Дубае, Катаре, Америке и Кардиффе. Это может быть невероятная сделка – отправиться в другую страну.

    К концу июня мы должны знать, куда отправимся», – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

    Напомним, первый бой Джошуа и Кличко состоялся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Британец победил техническим нокаутом.

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