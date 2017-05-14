В Далласе прошел турнир UFC 211, главным событием которого стал бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и экс-чемпионом .

Миочич нокаутировал соперника в первом раунде, во второй раз успешно защитив титул.

Добавим, что бойцы проводили матч-реванш: в декабре 2014 года Дос Сантос победил Миочича единогласным решением судей.

Из других результатов отметим:

– победу чемпионки в наилегчайшем весе над Джессикой Андраде единогласным решением судей;

– победу Демиана Майи над Хорхе Масвидалом раздельным решением судей;

– победу над Яиром Родригесом техническим нокаутом во втором раунде;

– бой между и Дастином Порье завершился без объявления результата из-за запрещенного удара Альвареса коленом в голову соперника.