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    UFC 211. Стипе Миочич нокаутировал Джуниора Дос Сантоса и другие результаты

    Теги результаты UFC MMA Джуниор Дос Сантос Эдди Альварес Демиан Майя Фрэнки Эдгар Стипе Миочич Джоанна Енджейчик Джессика Андраде

    В Далласе прошел турнир UFC 211, главным событием которого стал бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и экс-чемпионом Джуниором Дос Сантосом.

    Миочич нокаутировал соперника в первом раунде, во второй раз успешно защитив титул.

    Добавим, что бойцы проводили матч-реванш: в декабре 2014 года Дос Сантос победил Миочича единогласным решением судей.

    Из других результатов отметим:

    – победу чемпионки в наилегчайшем весе Джоанны Енджейчик над Джессикой Андраде единогласным решением судей;

    – победу Демиана Майи над Хорхе Масвидалом раздельным решением судей;

    – победу Фрэнки Эдгара над Яиром Родригесом техническим нокаутом во втором раунде;

    – бой между Эдди Альваресом и Дастином Порье завершился без объявления результата из-за запрещенного удара Альвареса коленом в голову соперника.

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