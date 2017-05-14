UFC 211. Стипе Миочич нокаутировал Джуниора Дос Сантоса и другие результаты
В Далласе прошел турнир UFC 211, главным событием которого стал бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и экс-чемпионом Джуниором Дос Сантосом.
Миочич нокаутировал соперника в первом раунде, во второй раз успешно защитив титул.
UNREAL.@StipeMiocicUFC ties the UFC HW title defense record. #UFC211 pic.twitter.com/P4ksJ9X57V— UFC (@ufc) 14 мая 2017 г.
Добавим, что бойцы проводили матч-реванш: в декабре 2014 года Дос Сантос победил Миочича единогласным решением судей.
Из других результатов отметим:
– победу чемпионки в наилегчайшем весе Джоанны Енджейчик над Джессикой Андраде единогласным решением судей;
– победу Демиана Майи над Хорхе Масвидалом раздельным решением судей;
– победу Фрэнки Эдгара над Яиром Родригесом техническим нокаутом во втором раунде;
– бой между Эдди Альваресом и Дастином Порье завершился без объявления результата из-за запрещенного удара Альвареса коленом в голову соперника.
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