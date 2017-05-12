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    Федор Емельяненко: «В Японии почему-то никто никогда не попадался на допинге»

    Теги Pride FC Федор Емельяненко Bellator

    Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в промоушенах Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.

    «В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты в Pride и Rizin, но почему-то никогда никто не попадался. Это подталкивает на определенные мысли: либо там все чистые, либо...

    В Bellator мы тоже проходим допинг- контроль, но там все серьезно. Это никак не влияет на подготовку, нет такого, чтобы меня подняли среди ночи для этой процедуры», – сказал Емельяненко.

    Свой следующий бой Емельяненко проведет 24 июля в рамках турнира Bellator 180 в Нью-Йорке (США). Противником Федора станет американец Мэтт Митрион.

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