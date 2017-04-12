Федор Емельяненко: «Сейчас ведем переговоры о проведении вечера боев Bellator в России»
Федор Емельяненко может провести бой в рамках вечера боев Bellator в России.
«Мы ведем переговоры об этом (о проведении турнира Bellator в России). Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», – сказал Емельяненко.
Емельяненко заявил, что может выступить в рамках российского вечера Bellator и сейчас этот вопрос обсуждается.
Следующий бой Емельянеко, против Мэтта Митриона состоится 24 июня в рамках вечера Bellator 180 на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).
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