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    Федор Емельяненко: «Сейчас ведем переговоры о проведении вечера боев Bellator в России»

    Теги Федор Емельяненко Bellator

    Федор Емельяненко может провести бой в рамках вечера боев Bellator в России.

    «Мы ведем переговоры об этом (о проведении турнира Bellator в России). Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», – сказал Емельяненко.

    Емельяненко заявил, что может выступить в рамках российского вечера Bellator и сейчас этот вопрос обсуждается.

    Следующий бой Емельянеко, против Мэтта Митриона состоится 24 июня в рамках вечера Bellator 180 на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

     

     

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