В UFC будет создан новый женский дивизион

Руководство UFC приняло решение о создании нового женского дивизиона – до 56,6 кг. Новой чемпионкой станет победительница 26-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Чемпионка в новом дивизионе будет определена в новом сезоне The Ultimate Fighter, – сообщает официальный сайт компании. – На кастинг в Лас-Вегасе приглашаются женщины-бойцы, выступающие в весовой категории до 56,6 кг. Возраст от 21 до 34 лет. Необходимо иметь в активе не меньше трех боев, побед должно быть больше, чем поражений. В новом сезоне также могут принять участие женщины-бойцы UFC, которые смогут делать необходимый вес на протяжении съемок».

Кастинг на шоу состоится 23 мая, съемки начнутся в июле. Показан новый сезон будет во второй половине 2017 года.