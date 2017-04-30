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    Боб Арум: «Сейчас самый подходящий момент для Кличко, чтобы завершить карьеру»

    Теги Владимир Кличко Боб Арум Энтони Джошуа

    Один из самых влиятельных промоутеров мира, глава компании Top Rank Боб Арум посоветовал Владимиру Кличко завершить профессиональную карьеру после поражения от британца Энтони Джошуа.

    «Это был великолепный бой двух достойных боксеров. Кличко долго сопротивлялся молодости и напору Джошуа, но удержать этот темп не смог.

    Я бы рекомендовал Владимиру завершить карьеру, сейчас самое время», – сказал Арум.

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