Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игорь Сечин вошел в состав наблюдательного совета Федерации бокса России

    Теги Федерация бокса России Игорь Сечин Роснефть

    В состав высшего наблюдательного совета Федерации бокса России вошел главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

    В состав совета также вошли заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко и представитель Федеральной налоговой службы Денис Медведев.

    Возглавляет совет руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.

    «Бокс должен стать по настоящему массовым видом спорта, и именно такой подход даст России новые имена спортсменов и обеспечит победы на мировой арене», – заявил Рубежной.

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться