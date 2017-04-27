Игорь Сечин вошел в состав наблюдательного совета Федерации бокса России

В состав высшего наблюдательного совета Федерации бокса России вошел главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин.

В состав совета также вошли заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимур Прокопенко и представитель Федеральной налоговой службы Денис Медведев.

Возглавляет совет руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.

«Бокс должен стать по настоящему массовым видом спорта, и именно такой подход даст России новые имена спортсменов и обеспечит победы на мировой арене», – заявил Рубежной.