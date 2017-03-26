Оскар Де Ла Хойя: «Если Головкин большая звезда бокса, то почему он продает так мало трансляций?»
Промоутер Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что пересмотрел контракт на поединок своего клиента против Геннадия Головкина. Сумма, предлагаемая Головкину, уменьшилась. Причина – слабые продажи платных трансляций боя казахстанца против Дэниэла Джейкобса.
«Количество проданных PPV-трансляций боя Головкина против Джейкобса – где-то между 100 и 200 тысячами, поэтому вкладывать в этот бой большие суммы – очень большой риск для меня, – сказал Де Ла Хойя. – Если мы хотим, чтобы бой состоялся, то нам надо сотрудничать друг с другом. Все зависит от продаж платных трансляций, и мы должны разделить риски.
Люди говорят о Головкине, как о большой звезде бокса. Почему он тогда продает всего 100-200 тысяч PPV? Настоящая звезда в этом бою – Канело».
Промоутер Головкина Том Леффлер подтвердил, что было продано около 170 тысяч платных трансляций поединка Головкин – Джейкобс.
Для сравнения: количество проданных трансляций поединка Сауля «Канело» Альвареса против Лиама Смита – 300 тысяч, боя Альвареса против Амира Хана – 600 тысяч.
Встреча представителей компании Де Ла Хойи Golden Boy Promotions с Леффлером запланирована на следующую неделю.
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