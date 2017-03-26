Промоутер Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что пересмотрел контракт на поединок своего клиента против Геннадия Головкина. Сумма, предлагаемая Головкину, уменьшилась. Причина – слабые продажи платных трансляций боя казахстанца против Дэниэла Джейкобса.

«Количество проданных PPV-трансляций боя Головкина против Джейкобса – где-то между 100 и 200 тысячами, поэтому вкладывать в этот бой большие суммы – очень большой риск для меня, – сказал Де Ла Хойя. – Если мы хотим, чтобы бой состоялся, то нам надо сотрудничать друг с другом. Все зависит от продаж платных трансляций, и мы должны разделить риски.

Люди говорят о Головкине, как о большой звезде бокса. Почему он тогда продает всего 100-200 тысяч PPV? Настоящая звезда в этом бою – Канело».

Промоутер Головкина Том Леффлер подтвердил, что было продано около 170 тысяч платных трансляций поединка Головкин – Джейкобс.

Для сравнения: количество проданных трансляций поединка Сауля «Канело» Альвареса против Лиама Смита – 300 тысяч, боя Альвареса против Амира Хана – 600 тысяч.

Встреча представителей компании Де Ла Хойи Golden Boy Promotions с Леффлером запланирована на следующую неделю.