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    Промоутеры Уорда зарезервировали арену в Лас-Вегасе для реванша с Ковалевым

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Промоутерская компания Roc Nation, которая ведет дела чемпиона WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда, зарезервировала арену Mandalay Bay в Лас-Вегасе (штат Невада, США) для второго поединка своего клиента и бывшего обладателя этих поясов россиянина Сергея Ковалева. Также была подана заявка в Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC) на одобрение даты 17 июня.

    Помимо этого эта дата согласовывается с телеканалом HBO для трансляции боя через систему PPV. Тем не менее, несмотря на шаги к организации второй встречи, Roc Nation пытается согласовать некоторые новые условия реванша — отличные от тех, которые были прописаны в начале прошлого года еще до того как состоялся первый бой.

    Напомним, первый бой между Ковалевым и Уордом прошел в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе. Победу единогласным решением судей одержал тогда американский боксер.

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