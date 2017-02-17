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    Тони Фергюсон: «Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлепаю его, как сучку»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Тони Фергюсон ответил на слова своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова.

    «Этот чувак говорит, что хочет сломать мою руку?  Я уже ломал руку, но потом нокаутировал противника той же рукой. Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлепаю его, как сучку. Так что давай, чувак, попробуй. Можешь попытаться сломать ее, но у тебя все равно будут проблемы, ведь я могу бить коленями, локтями и ногами. Буду бить тебя всеми возможными способами», – сказал Фергюсон.

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    Кто победит: Хабиб или Фергюсон?

    25911 голосов 20
    • Хабиб Нурмагомедов
      65%
    • Тони Фергюсон
      35%

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