Тони Фергюсон ответил на слова своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова.

«Этот чувак говорит, что хочет сломать мою руку? Я уже ломал руку, но потом нокаутировал противника той же рукой. Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлепаю его, как сучку. Так что давай, чувак, попробуй. Можешь попытаться сломать ее, но у тебя все равно будут проблемы, ведь я могу бить коленями, локтями и ногами. Буду бить тебя всеми возможными способами», – сказал Фергюсон.