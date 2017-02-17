Тони Фергюсон: «Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлепаю его, как сучку»
Тони Фергюсон ответил на слова своего будущего противника Хабиба Нурмагомедова.
«Этот чувак говорит, что хочет сломать мою руку? Я уже ломал руку, но потом нокаутировал противника той же рукой. Если Хабиб попытается сломать мне руку, я отшлепаю его, как сучку. Так что давай, чувак, попробуй. Можешь попытаться сломать ее, но у тебя все равно будут проблемы, ведь я могу бить коленями, локтями и ногами. Буду бить тебя всеми возможными способами», – сказал Фергюсон.
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