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    Федор Емельяненко: «Основной этап подготовки к бою с Митрионом завершен»

    Теги MMA Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Боец ММА Федор Емельяненко рассказал о подготовке к бою с американцем Мэттом Митрионом.

    «Сейчас у меня прошел основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой. Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8-километровой пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса.

    Нам помогал готовиться голландский тренер Питер Тайссе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведет свой первый бой в Bellator», – сказал Емельяненко.

    Поединок Емельяненко и Митриона пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках турнира Bellator 171.

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