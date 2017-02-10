Дэйна Уайт, президент крупнейшего ММА-промоушена мира UFC, рассказал о планах организовать в 2018 году первый турнир в России.

«Мы уже планируем некоторые турниры на следующий год, рассматриваем возможность проведения боев в России, в Китае. Наши телевизионные права выросли, поэтому будет интересный год», – рассказал Уайт.

Сейчас большинство турниров UFC проходит в США. Также несколько раз в год проводятся турниры в Бразилии, Канаде, Великобритании, Австралии, Японии, Германии. Всего же турниры UFC проводились в 22-х странах.