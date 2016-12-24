Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах провести один из турниров в России и организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором.

«Прямо сейчас мы заинтересованы в проведении одного из турниров UFC в России и изучаем эту возможность.

В России огромное количество талантливых бойцов, у них много фанатов. Особенно популярен там Хабиб Нурмагомедов. Уже очень скоро мы можем организовать его бой с Конором МакГрегором», – заявил Уайт.

Напомним, в марте Хабиб должен провести бой с Тони Фергюсоном за временный титул UFC в легком весе. Осенью победитель должен будет драться с обладателем основного титула в этом весе – Конором МакГрегором.