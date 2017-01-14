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    Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина состоится 1 февраля

    Теги WBC Александр Поветкин допинг Маурисио Сулейман

    Вскрытие пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина состоится 1 февраля, сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

    «Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля.

    Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений», – сказал Сулейман.

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