Вскрытие допинг-пробы «Б» Поветкина состоится 1 февраля

Вскрытие пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина состоится 1 февраля, сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

«Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля.

Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы Б согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений», – сказал Сулейман.