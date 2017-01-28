Российские бойцы UFC обвиняются в использовании остарина

Боец UFC Руслан Магомедов подтвердил, что USADA обвиняет его и другого российского бойца Зубайру Тухугова в использовании остарина. Оба бойца провалили допинг-пробы, взятые в сентябре, но конкретное вещество до этого момента не называлось.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат», — рассказал Магомедов.

17 декабря, в день боя Александра Поветкина против Бэрмейна Стиверна, стало известно о положительной допинг-пробе россиянина на остарин. Стиверн отказался от боя, и Поветкин в тот же день провел поединок против француза Жоана Дюупа.

Сам Поветкин отрицает применение допинга. Вскрытие пробы B назначено на 1 февраля.