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    Тренер Кличко: «Владимир шокирует всех в бою с Джошуа»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа Джеймс Али Башир

    Тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал в интервью, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа точно не будет легкой прогулки в бою с украинским ветераном.

    - Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он выйдет в ринг. Он всегда подходит к бою в 100-процентной готовности. Энтони Джошуа — большой, молодой, сильный, активный боец ​​с очень сильным ударом. Это будет боище! Джошуа ждет очень серьезный бой. В ринге сойдутся два больших, хорошо подготовленных панчера. Кто-то будет нокаутирован!

    - У кого быстрее руки?

    - Думаю, все-таки у Владимира.

    - У кого лучше джеб?

    - У Владимира!

     - У кого лучше работа ног?

     - У Владимира!

     - У кого выше боксерский IQ?

     - Думаю, у Владимира.

     - У кого лучше подбородок?

     - Вот это вопрос. Мы еще не знаем, насколько крепкий подбородок у Джошуа. Но у Владимира подбородок вовсе не слабый, как некоторые говорят. Сэм Питер трижды отправлял его в нокдаун, а Владимир каждый раз поднимался и выиграл бой. А Питер — это один из самых сильных панчеров в супертяжелом дивизионе за последние 15–20 лет.

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