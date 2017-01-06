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    Энтони Джошуа: «Побив Кличко, я стану легендой»

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    Чемпион IBF британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя против украинского супертяжа Владимира Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли».

    «Он назвал меня братом, когда мы не собирались драться. Но это уважение, так что все нормально. Он может называть меня «младшим бро», но если я отшлепаю его на ринге, то это не будет иметь никакого значения, не так ли?

    Победа над Кличко в этом поединке позволит превратиться из чемпиона в легенду всего за один вечер. Этот бой привлечет огромное внимание, а многие болельщики могут посмотреть на меня иначе в случае успеха.

    Да, я чемпион IBF, но теперь пришла пора бить нужных соперников, чтобы войти в историю, снова и снова. Так становятся легендами», – сказал Джошуа.

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