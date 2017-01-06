Чемпион IBF британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя против украинского супертяжа Владимира Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне на «Уэмбли».

«Он назвал меня братом, когда мы не собирались драться. Но это уважение, так что все нормально. Он может называть меня «младшим бро», но если я отшлепаю его на ринге, то это не будет иметь никакого значения, не так ли?

Победа над Кличко в этом поединке позволит превратиться из чемпиона в легенду всего за один вечер. Этот бой привлечет огромное внимание, а многие болельщики могут посмотреть на меня иначе в случае успеха.

Да, я чемпион IBF, но теперь пришла пора бить нужных соперников, чтобы войти в историю, снова и снова. Так становятся легендами», – сказал Джошуа.