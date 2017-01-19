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    Тренер Кличко: «У Поветкина третий раз находят запрещенные препараты – и все ОК. Так не должно быть»

    Теги Александр Поветкин Джеймс Али Башир

    Один из тренеров Владимира Кличко Джеймс Али Башир прокомментировал проваленные допинг-тесты Александра Поветкина. По его мнению, россиянин заслуживает более серьезного наказания.

    «Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.

    Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Правила должны быть одинаковы для всех», – сказал тренер.

    Джеймс Али Башир на протяжении многих лет был помощником знаменитого специалиста Эмануэля Стюарда, тренер-ассистент Владимира Кличко, главный тренер чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика.

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