Один из тренеров Владимира Кличко Джеймс Али Башир прокомментировал проваленные допинг-тесты Александра Поветкина. По его мнению, россиянин заслуживает более серьезного наказания.

«Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты, и ничего – он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.

Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге – пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается – тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге – и ему тоже ничего! Правила должны быть одинаковы для всех», – сказал тренер.

Джеймс Али Башир на протяжении многих лет был помощником знаменитого специалиста Эмануэля Стюарда, тренер-ассистент Владимира Кличко, главный тренер чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика.