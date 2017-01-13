Чемпион мира по бразильскому-джиу джитсу и спарринг-партнер Конора МакГрегора Диллон Дэнис оценил шансы ирландца в возможном бою против Хабиба Нурмагомедова.

«Я думаю, что Конор расправится с ним в стойке за раунд или два. В Хабиба очень легко попасть. В бою против Джонсона его качало после пропущенных ударов. Конор будет держать его на дистанции, как это обычно делает с борцами. Станет осыпать его ударами под разными углами и бить ногой в живот. Люди не особо обращают внимание на эти удары, когда смотрят бои по телевизору, но они выбивают из тебя дух. Особенно такие попадания сказываются, когда пытаешься провести тэйкдаун. Конор будет бить кулаками в стойке и локтями – в партере», – сказал Дэнис.

Оценил Дэнис и свои шансы против россиянина: «У него хорошее джиу-джитсу, но он не особо техничен и немного небрежен. Думаю, я в состоянии прикончить его. Но я не глупец. Я не собираюсь переходить в UFC и драться с Хабибом в первом же бою. Но в перспективе, это был бы хороший поединок для меня. Конечно, после встречи с Конором он уже не будет непобежденным, но будет здорово нанести ему еще одно поражение. Это могло бы стать первым разом, когда вы увидите Хабиба на спине».

По словам Диллона, несколько лет назад они с Хабибом тренировались в одном зале. Обратив внимание на футболку россиянина «Если бы самбо было простым, оно называлось бы джиу-джитсу», Дэнис предложил провести между ними матч по грэпплингу, но этого так и не произошло.