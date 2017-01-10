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    Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсон заранее беспокоится о деньгах, так как знает, что проиграет и не получит призовых»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о начале подготовки к своему следующему поединку, который должен пройти 4 марта, а также высказал мнение, почему американец Тони Фергюсон, его возможный соперник, не спешит подписывать контракт на бой.

    «Я начал наргузочные тренировки. До боя остается восемь недель. Пока я занимаюсь в Москве, но скоро отправлюсь на тренировочные сборы в США.

    Тони Фергюсон уже заранее беспокоится о деньгах, так как знает, что проиграет мне и не получит призовых», — рассказал Нурмагомедов.

     

     

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