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    Хабиб Нурмагомедов: «Если бы я мог это контролировать, то допускал бы к боям ММА ребят не младше 20 лет»

    Теги MMA Хабиб Нурмагомедов

    Российский боец UFC Хабиб Нрумагомедов высказал свое мнение о том, с какого возраста стоит участвовать в боях ММА.

    — Если бы я мог это контролировать, то допускал бы ребят не младше 20 лет. Да, в юном возрасте кровь кипит — помню себя в 17 лет. Рвался в драку, просил организовать мне бой, думал, что самый сильный. Но все-таки в боях без правил бьют не мощными боксерскими, а маленькими 4-унцовыми перчатками. Молодежь получает много сечек, нокаутов, сотрясений мозга. К тому же, меня самого отец не пускал даже на спарринги до 21 года. Считаю, это правильно.

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