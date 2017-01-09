Российский боец UFC Хабиб Нрумагомедов высказал свое мнение о том, с какого возраста стоит участвовать в боях ММА.

— Если бы я мог это контролировать, то допускал бы ребят не младше 20 лет. Да, в юном возрасте кровь кипит — помню себя в 17 лет. Рвался в драку, просил организовать мне бой, думал, что самый сильный. Но все-таки в боях без правил бьют не мощными боксерскими, а маленькими 4-унцовыми перчатками. Молодежь получает много сечек, нокаутов, сотрясений мозга. К тому же, меня самого отец не пускал даже на спарринги до 21 года. Считаю, это правильно.