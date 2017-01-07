Соперником Хабиба Нурмагомедова может стать Майкл Кьеса

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов может провести 4 марта бой с Майклом Кьесой. Об этом сообщил в твиттере журналист ESPN Брэтт Окамото.

«Менеджер Хабиба сказал мне, что они больше не заинтересованы в поединке с Тони Фергюсоном. Рассматривают бой против бойца, который занимает высокое место в рейтинге. Возможно, это будет Кьеса», – написал Окамото.

Напомним, 4 марта на UFC 209 Хабиб должен был провести c Тони Фергюсоном бой за временный титул UFC в легком весе. Но американец отказывается подписывать контракт на бой, продолжая обсуждать с руководством промоушена размер своего гонорара за этот поединок.

Майкл Кьеса занимает восьмое место в рейтинге легковесов UFC.