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    Соперником Хабиба Нурмагомедова может стать Майкл Кьеса

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов может провести 4 марта бой с Майклом Кьесой. Об этом сообщил в твиттере журналист ESPN Брэтт Окамото.

    «Менеджер Хабиба сказал мне, что они больше не заинтересованы в поединке с Тони Фергюсоном. Рассматривают бой против бойца, который занимает высокое место в рейтинге. Возможно, это будет Кьеса», – написал Окамото.

    Напомним, 4 марта на UFC 209 Хабиб должен был провести c Тони Фергюсоном бой за временный титул UFC в легком весе. Но американец отказывается подписывать контракт на бой, продолжая обсуждать с руководством промоушена размер своего гонорара за этот поединок.

    Майкл Кьеса занимает восьмое место в рейтинге легковесов UFC.

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