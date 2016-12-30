Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC, в очередной раз попросив предоставить ему конкурентоспособный бой.

«Хочу обратиться к UFC. Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора. Но не надо рассказывать свои сказки фанатам. Перестаньте врать, что я не хочу боя с Альдо. Я готов драться с любым бойцом в моём весе. Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете прятать от меня пояс. А не тот бой, чтобы люди говорили после моей победы: «Он маленький, Хабиб слишком большой для него» и так далее.

Сейчас я у вас прошу бой, которого ждёт весь бойцовский мир. Дайте мне Тони. Вы в своей истории не проводили бой между двумя бойцами, у одного из которых 9 побед подряд в UFC, а у другого — 8», — написал Нурмагомедов инстаграме.