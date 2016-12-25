Супертяжеловес Джарелл Миллер (18–0–1, 16 КО) рассказал, что во время спаррингов между Владимиром Кличко (64–4, 53 КО) и Энтони Джошуа (18–0, 18 КО) первый уничтожал британца.

«Я думаю, что Владимир определенно побьет Джошуа. Если нет, то значит с ним все кончено. Он спарринговал с Энтони много раз, и он избивал его в эти дни. С того момента прошло 1,5–2 года, Владимир просто надрал ему зад», – рассказал Миллер.

Напомним, что бой между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.