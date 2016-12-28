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    Допинг-проба «Б» Поветкина будет вскрыта в январе

    Теги WBC Александр Поветкин допинг

    Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года. Об этом сообщили во Всемирном боксерском совете (WBC).

    Ранее глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил о том, что компания отправила запрос на вскрытие допинг-пробы «Б».

    «Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы «Б». Предположительно она будет вскрыта в январе будущего года», – сказал представитель WBC.

     

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