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    Бой между Кейном Веласкесом и Фабрисио Вердумом отменен

    Теги травмы UFC MMA Фабрисио Вердум Кейн Веласкес

    Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес отстранен от участия в турнире UFC 207, который пройдет 30 декабря в США.

    «Мы были проинформированы Атлетической комиссией штата Невада, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207 и отстранили бойца», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте UFC.

    Напомним, Веласкес должен был провести 30 декабря реванш с Фабрисио Вердумом. UFC не будет искать другого соперника для бразильца.

    По информации сайта MMAFighting.com, Веласкес не был допущен к участию в турнире из-за травмы спины, которая требует операции.

     

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