Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что его сын отказался от боя с Жозе Альдо.

Напомним, накануне Альдо, который владеет титулом UFC в полулегком весе, заявил в интервью, что ему предложили бой за временный титул в легком весе, и один из соперников по совету своего отца отказался стать его соперником.

— Жозе Алдо заявил, что ему предложили подраться за временный титул в легком весе. Вам поступало такое предложение?

— Жозе Алдо? Такого предложения не было. Давайте порассуждаем: с какого боку претендентом на временный титул в 70 кг может быть Алдо? Он никогда не дрался в этом весе, правильно? С чего он взял, что если пойдет в 70 кг, то станет претендентом на временный титул? Ведь у Фергюсона девять побед подряд, у Хабиба восемь побед подряд, а у Алдо ни одного боя в 70 кг (Алдо дрался в категории до 70 кг в 2005 году и проиграл удушающим приемом — «Матч ТВ»).

— Если бы Хабибу вдруг предложили подраться за временный титул против Жозе Алдо — согласились бы?

— Нам нужны два боя: Конор Макгрегор и Тони Фергюсон. На третьем месте в этом списке — бой с Дональдом Серроне в 77 кг. Бой с Алдо — в нем я не вижу логики. Я не вижу смысла выставлять Хабиба против маленького парня, которого уронили за несколько секунд (Жозе Алдо год назад проиграл Конору Макгрегору нокаутом за 13 секунд — «Матч ТВ»).