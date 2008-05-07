Журналист выиграл 13 тысяч долларов, 21 год назад поставив на победу Трампа на ЧМ по снукеру

Журналист Нил Моррис выиграл 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 тысяч долларов), 21 год назад поставив на победу на чемпионате мира по снукеру.

В 1998 году восьмилетний Трамп обыграл взрослого сына Морриса в снукер. Тогда журналист понял, что маленького снукериста ждет большое будущее.

Моррис позвонил своему другу-букмекеру и поставил 10 фунтов стерлингов на то, что Трамп выиграет чемпионат мира к 30 годам. Ставка была с коэффициентом 1 к 1000.

Для 29-летнего Трампа этот чемпионат мира был последней возможностью выиграть титул до 30 лет. В финале он разгромил Джона Хиггинса (18:9).