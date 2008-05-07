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    Журналист выиграл 13 тысяч долларов, 21 год назад поставив на победу Трампа на ЧМ по снукеру

    Теги чемпионат мира (снукер) снукер Джадд Трамп Бильярд/снукер

    Журналист Нил Моррис выиграл 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 тысяч долларов), 21 год назад поставив на победу Джадда Трампа на чемпионате мира по снукеру.

    В 1998 году восьмилетний Трамп обыграл взрослого сына Морриса в снукер. Тогда журналист понял, что маленького снукериста ждет большое будущее.

    Моррис позвонил своему другу-букмекеру и поставил 10 фунтов стерлингов на то, что Трамп выиграет чемпионат мира к 30 годам. Ставка была с коэффициентом 1 к 1000.

    Для 29-летнего Трампа этот чемпионат мира был последней возможностью выиграть титул до 30 лет. В финале он разгромил Джона Хиггинса (18:9).

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