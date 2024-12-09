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Ишмуратова о том, что Логинов не считает себя профессиональным спортсменом: «Сейчас нет возможности выступать на международных стартах, поэтому и настрой соответствующий»

Ишмуратова считает, что отсутствие мировых стартов влияет на настрой Логинова.

Ранее чемпион мира по биатлону Александр Логинов заявил, что не считает себя профессиональным спортсменом.

«Что касается его слов по поводу того, что он не считает себя профессиональным спортсменом, то это у него настрой такой, наверное, в какой‑то степени ирония.

Александр выступал на Олимпийских играх и на других крупных международных стартах, где максимальная концентрация. Сейчас такой возможности нет. Поэтому и настрой соответствующий», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Логинов
logoСветлана Ишмуратова
logoсборная России
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