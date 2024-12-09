Ишмуратова о том, что Логинов не считает себя профессиональным спортсменом: «Сейчас нет возможности выступать на международных стартах, поэтому и настрой соответствующий»

Ишмуратова считает, что отсутствие мировых стартов влияет на настрой Логинова.

Ранее чемпион мира по биатлону Александр Логинов заявил , что не считает себя профессиональным спортсменом.

«Что касается его слов по поводу того, что он не считает себя профессиональным спортсменом, то это у него настрой такой, наверное, в какой‑то степени ирония.

Александр выступал на Олимпийских играх и на других крупных международных стартах, где максимальная концентрация. Сейчас такой возможности нет. Поэтому и настрой соответствующий», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова .