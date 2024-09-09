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Сверре Ройселанн о женской сборной Германии: «Здорово, что у нас очень сильная команда B, – на будущее нам нужны молодые спортсменки»

Тренер женской сборной Германии рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2026.

Немок тренирует норвежец Сверре Ройселанн. 

– Вас не пугает мысль, что через два года вы можете отправиться на Олимпийские игры с довольно неопытной командой?

– Когда у тебя не так много опыта, тебе все в новинку. Молодые спортсмены будут смотреть на это иначе и не будут относиться слишком серьезно. Всегда хорошо, когда команда состоит их молодых и опытных спортсменов. Я думаю, что в нашем случае это очень хорошая комбинация.

Для меня эта Олимпиада также будет первой, но у Кристиана (Мерингера) уже есть олимпийский опыт. Я сам участвовал в крупных соревнованиях в Норвегии. Важно относиться к Олимпиаде, как к любым другим стартам, даже если она станет кульминацией следующего сезона. Чтобы подойти к Олимпиаде в наилучшей форме, нужен хороший план.

– Вы довольны прогрессом команды с момента вашего заступления на пост тренера?

– Мне самому интересно взглянуть на другую систему подготовки, увидеть новых спортсменов и как они работали раньше. В немецкой сборной есть много позитивных моментов и идей, но моя задача – внести свой вклад и сгенерировать новые идеи. С начала моей работы команда полностью изменилась: Хинц, Херманн-Вик и Хильдебранд закончили карьеру. Остались только Фойгт, Пройс и несколько молодых спортсменок, таких как Селина Гротиан и Йоханна Пуфф. Такова жизнь.

Иногда несколько лет ты работаешь с одной командой, а иногда приходит новое поколение. Здорово, что у нас очень сильная команда B, – на будущее нам нужны молодые спортсменки. Мы привлекли Юлию Таннхаймер и Йоханну, чтобы они набирались опыта, – и они отлично себя проявили. Это вклад в будущее команды: девушки смогут успешно выступать, при этом получая удовольствие от биатлона.

– Как думаете, команда успеет повзрослеть за следующие 18 месяцев?

– Я надеюсь... Конечно, мы будем стремиться к этому. Нам есть над чем работать, на счету каждый тренировочный день, чтобы добиться значимого прогресса, особенно во время сезона. Я не сторонник того, чтобы быть на пике формы к первой гонке. Это позволит прибавлять по ходу сезона, и молодые спортсмены смогут показывать хорошие результаты в феврале и марте, а не только в ноябре, – сказал Ройселанн. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Biathlonworld
logoсборная Германии жен
Сверре Ройселанн
logoФранциска Пройс
logoВанесса Фойгт
Йоханна Пуфф
Селина Гротиан
Юлия Таннхаймер
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