Губерниев о Ростовцеве: «Человек без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками ЦСП Минспорта. Это порочная практика»

Дмитрий Губерниев высказался о деятельности Павла Ростовцева.

— Вернется ли к своей прежней топовой форме биатлонист ?

— Александр уже возвращается, но здесь важно другое. Я по-прежнему вижу со стороны Союза биатлонистов России неуважение к собственным спортсменам. Логинова в команду не берут с какими-то детскими отмазками, что он, дескать, медобследование не прошел.

Послушайте, если Логинов не прошел необходимое медобследование, значит, у вас выступает человек без медицинского допуска? У Логинова допуск есть, поэтому это очень странно.

С моей точки зрения, ситуация чудовищная. Какой-то персонаж является вице-президентом по спорту общественной организации (Павел Ростовцев – Sports.ru), он совершенно случайно оказался в этой должности. Очень странно, когда человек абсолютно без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками государственной организации — ЦСП Минспорта. Это порочная практика.

При принятии решений этим человеком веет самодурством за версту. Чтобы избежать этого, нужно вводить институт гостренеров.

Он должен отчитываться непосредственно перед Минспортом и людьми, которые руководят спортом. Тогда можно абсолютно в любую спортивную федерацию взять вице-президента по рюмкам, и что из этого будет? А этот биатлонный персонаж разваливал спорт в Красноярске — мы это помним.

Палец о палец не ударил, чтобы в Красноярск вернулся биатлон после Универсиады, причем демонстративно. Это вопиющая история. Думаю, что там все все понимают — и этому бардаку недолго еще длиться, – сказал .