Губерниев о Ростовцеве: «Человек без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками ЦСП Минспорта. Это порочная практика»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Александр Логинов Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о деятельности Павла Ростовцева.

— Вернется ли к своей прежней топовой форме биатлонист Александр Логинов?

— Александр уже возвращается, но здесь важно другое. Я по-прежнему вижу со стороны Союза биатлонистов России неуважение к собственным спортсменам. Логинова в команду не берут с какими-то детскими отмазками, что он, дескать, медобследование не прошел.

Послушайте, если Логинов не прошел необходимое медобследование, значит, у вас выступает человек без медицинского допуска? У Логинова допуск есть, поэтому это очень странно.

С моей точки зрения, ситуация чудовищная. Какой-то персонаж является вице-президентом по спорту общественной организации (Павел Ростовцев – Sports.ru), он совершенно случайно оказался в этой должности. Очень странно, когда человек абсолютно без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками государственной организации — ЦСП Минспорта. Это порочная практика.

При принятии решений этим человеком веет самодурством за версту. Чтобы избежать этого, нужно вводить институт гостренеров.

Он должен отчитываться непосредственно перед Минспортом и людьми, которые руководят спортом. Тогда можно абсолютно в любую спортивную федерацию взять вице-президента по рюмкам, и что из этого будет? А этот биатлонный персонаж разваливал спорт в Красноярске — мы это помним.

Палец о палец не ударил, чтобы в Красноярск вернулся биатлон после Универсиады, причем демонстративно. Это вопиющая история. Думаю, что там все все понимают — и этому бардаку недолго еще длиться, – сказал Губерниев

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однако какой-то персонаж сидя в кресле главного редактора спортивных каналов ВГТРК и используя служебное положение подмял под себя всë что смог, с важным видом комментирует уже не только биатлон, лыжи, ФК и многое другое, но и футбол с хоккеем, в которых ни хрена не соображает.
+6
-2
+4
Последствия того плевка от Ростовцева в Губерниева будут преследовать Димитрия всю жизнь... Заслужил тэфиносец, чего уж там))
+6
-3
+3
Свою личную неприязнь, Димитрий, разложите по собственным карманам.
И примите желчегонное вместо спиртного под Новый год. По рюмкам специалист - не на букву Г?😁
+2
-2
0
Вот за что я люблю жабогадюкинг - так это за резонанс. Ну вот кто еще у нас на федеральном уровне (на всю страну, в крупном СМИ) способен пнуть неуравновешенного драчуна-психопата и по совместительству бездаря-чиновника Ростовцева, которого внаглую посадили в СБР свадебным генералом, и даже его нынешнего покровителя, бывшего? уголовника Майгурова набивающего себе уже который год карманы спонсорскими деньгами и при этом жалующегося на "дорогие патроны"? Только один Губер, как бы к нему ни относиться, их хоть немного ошкуривает. Ну и Нуждов еще. В Минспорта сами такие же (Кравцов из колонии привет передает), прокуратуре судя по застрявшим там заявам на махинации Майгурова и К - это тоже фиолетово.
+1
-1
0
спортс лучше б написал как и нде ребята на новогодних тренируются. например группа истомина в раубичах и бедные там без снега сидят, шашиловцы в сочах, думаю у них опять будет преимущество в раубичах после того как спустятся с гор сочи плюс снега там много есть где тренироваться нормально. а вот где каминские тренируются я так и не поняла.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий