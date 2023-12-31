Губерниев о Ростовцеве: «Человек без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками ЦСП Минспорта. Это порочная практика»
Дмитрий Губерниев высказался о деятельности Павла Ростовцева.
— Вернется ли к своей прежней топовой форме биатлонист Александр Логинов?
— Александр уже возвращается, но здесь важно другое. Я по-прежнему вижу со стороны Союза биатлонистов России неуважение к собственным спортсменам. Логинова в команду не берут с какими-то детскими отмазками, что он, дескать, медобследование не прошел.
Послушайте, если Логинов не прошел необходимое медобследование, значит, у вас выступает человек без медицинского допуска? У Логинова допуск есть, поэтому это очень странно.
С моей точки зрения, ситуация чудовищная. Какой-то персонаж является вице-президентом по спорту общественной организации (Павел Ростовцев – Sports.ru), он совершенно случайно оказался в этой должности. Очень странно, когда человек абсолютно без полномочий пытается рулить тренерами, которые являются сотрудниками государственной организации — ЦСП Минспорта. Это порочная практика.
При принятии решений этим человеком веет самодурством за версту. Чтобы избежать этого, нужно вводить институт гостренеров.
Он должен отчитываться непосредственно перед Минспортом и людьми, которые руководят спортом. Тогда можно абсолютно в любую спортивную федерацию взять вице-президента по рюмкам, и что из этого будет? А этот биатлонный персонаж разваливал спорт в Красноярске — мы это помним.
Палец о палец не ударил, чтобы в Красноярск вернулся биатлон после Универсиады, причем демонстративно. Это вопиющая история. Думаю, что там все все понимают — и этому бардаку недолго еще длиться, – сказал Губерниев.
И примите желчегонное вместо спиртного под Новый год. По рюмкам специалист - не на букву Г?😁