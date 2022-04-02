Александр Логинов: «Общались с Башкировым по поводу продолжения работы. Надеюсь, что придем к общему знаменателю с руководством»

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о подготовке к новому сезону.
— Вы продолжите работу с Сергеем Башкировым?
— Мы общались с ним по этому поводу. Надеюсь, что придем к общему знаменателю с руководством.
Мое мнение — наша группа отработала очень хорошо. Уверен, что всем специалистам и всем спортсменам понравилось взаимодействие. Конечно, был рост, по результатам это видно. Опыт был успешен.
Хочу сказать всем огромное спасибо за сезон, потому что всем было очень интересно. У всех была мотивация, все знали, для чего мы работали. Даже сейчас видно, что те же Максим Цветков и Василий Томшин выступали очень хорошо на этапах Кубка мира и Кубка IBU. Они добавляли.
А если посмотреть на Александра Поварницына, то в прошлом году он был на грани попадания в сборную, а в этом сезоне достаточно успешно показал себя на Кубке мира. Да, были определенные проблемы, без которых он мог провести даже более стабильный сезон.
— Как думаете, вы не потеряете в форме, если в следующем году будете соревноваться только в России?
— Важно выстроить подготовку. Надо сделать так, чтобы в ноябре быть в форме. Ничего придумывать не надо.
— Подготовка к сезону будет проходить на территории России?
— Пока не могу сказать, но ведем разговоры об этом. Скажу, что в России очень много хороших баз и комплексов. Тут можно проводить сборы на высоком уровне.
— Так как в следующем году наверняка мы все будем ездить только по российским базам, могли бы называть ваше самое любимое место?
— Тюмень. Это мнение основано и на том, что выступаю за этот регион, а также потому, что здесь очень классный комплекс. Он всегда и всем нравится, – сказал Логинов.