Юрий Ганус: «Аккредитация у московской антидопинговой лаборатории появится только лет через восемь»

Всемирное антидопинговое агентство ( ) вернет московской лаборатории аккредитацию и право работать с допинг-пробами не ранее чем через 8 лет, заявил глава Российского антидопингового агентства ( ) .

«Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все.

Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь.

Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями», – сказал Ганус.

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