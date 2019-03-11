Юрий Ганус: «Аккредитация у московской антидопинговой лаборатории появится только лет через восемь»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернет московской лаборатории аккредитацию и право работать с допинг-пробами не ранее чем через 8 лет, заявил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
«Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы еще и платим за все.
Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь.
Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями», – сказал Ганус.
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