Юрий Ганус: «Куплю книгу Родченкова и прочитаю ее. Нам нужна сильная объективная позиция»

Теги допинг WADA РУСАДА Григорий Родченков Юрий Ганус Легкая атлетика

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что намерен купить автобиографическую книгу Григория Родченкова, которая выйдет в августе.

«Я куплю книгу Родченкова и прочитаю ее. Я внимательно изучаю все работы, которые есть, все позиции, которые есть.

Естественно, я перечитывал доклады WADA, прочту и книгу Родченкова. Нам нужна сильная объективная позиция.

Вопрос борьбы с допингом – это борьба ценностей. Это не борьба на уровне санкций», – рассказал Ганус.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)

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