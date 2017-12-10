Юрий Ганус: «Куплю книгу Родченкова и прочитаю ее. Нам нужна сильная объективная позиция»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что намерен купить автобиографическую книгу Григория Родченкова, которая выйдет в августе.
«Я куплю книгу Родченкова и прочитаю ее. Я внимательно изучаю все работы, которые есть, все позиции, которые есть.
Естественно, я перечитывал доклады WADA, прочту и книгу Родченкова. Нам нужна сильная объективная позиция.
Вопрос борьбы с допингом – это борьба ценностей. Это не борьба на уровне санкций», – рассказал Ганус.
«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА
Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)