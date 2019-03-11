Сегодня Правление СБР определит новых тренеров и может договориться о конференции, где выберут нового президента

20 апреля состоится заседание Правления Союза биатлонистов России (СБР).

Оно начнется в 9.30 по московскому времени и в связи с ограничениями из-за коронавируса пройдет по видеосвязи.

На заседании обсудят вопрос с назначением тренеров сборной России.

Ранее Правление рекомендовало главным тренером Валерия Польховского; он предлагает на пост старшего тренера мужской сборной Роберта Кабукова, женской – Владимира Королькевича.

Президент СБР Владимир Драчев выступил против приглашения Королькевича и Кабукова в сборную.

Также голосованием большинства членов Правления могут собрать внеочередную отчетно-выборную конференцию, где пройдут выборы президента СБР.

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