Малком о карантине: «Учу русский язык, читаю, тренируюсь»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, чем занимается на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Местный чемпионат приостановлен. Нам рекомендовано соблюдать осторожность и оставаться дома. Некоторые места уже закрыты [для посещения].

Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи.

Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку... Ну и просто отдыхаю дома», – сообщил Малком.