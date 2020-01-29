Малком о карантине: «Учу русский язык, читаю, тренируюсь»

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Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, чем занимается на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Местный чемпионат приостановлен. Нам рекомендовано соблюдать осторожность и оставаться дома. Некоторые места уже закрыты [для посещения].

Тренируюсь в соответствии с указаниями клуба. Общаюсь с семьей и друзьями через соцсети или по видеосвязи.

Использую это время, чтобы читать, изучать русский язык, чтобы улучшить навыки коммуникации, слушаю музыку... Ну и просто отдыхаю дома», – сообщил Малком. 

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