Шипулин о Резцовой: «Жаль, что великая спортсменка в очередной раз напоминает о себе не реальными делами, а публичными провокациями»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что спортсмены идут в политику с целью «набить карманы».

«Мне жаль, что великая для нашей страны спортсменка в очередной раз старается напомнить о себе не реальными делами, а публичными провокациями. Такая ситуация возникает уже не впервые.

Не вижу смысла оценивать ее высказывания и вступать в полемику через СМИ. Никакого конфликта у нас никогда не было и нет.

Если бы Анфиса Анатольевна понимала специфику работы депутатов и законодательства, то вряд ли бы так высказывалась. Не раз подчеркивал, что избирался в Госдуму не ради того, чтобы заработать или использовать ресурс в личных целях.

У меня нет и не было такой цели. Половину своей зарплаты я отдаю Совету ветеранов своего округа, еще часть трачу на благотворительность», – сказал Шипулин.

Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что Шипулин пошел в депутаты на благо развития биатлона. Они идут в Госдуму, чтобы просто набить карманы»

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика