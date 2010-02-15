Себастьян Самуэльссон: «Не поздравлю Логинова с победой на чемпионате мира. Его тут вообще не должно быть»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону допинг сборная Швеции Александр Логинов Себастьян Самуэльссон Спорт-Экспресс Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.

«Мне кажется, это очень грустно, что тебя могут дисквалифицировать за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта.

В раздевалке было много грубых слов, даже не знаю, осмелюсь ли их пересказать.

Многие недовольны тем, что происходит. Есть другие команды и другие спортсмены, которые не находят ничего хорошего в том, что можно обмануть, вернуться и взять золото ЧМ.

Думаю, это очень грустно, но ничего не поделаешь», – сказал Самуэльссон.

«Не буду поздравлять Логинова. Его тут вообще не должно быть», – цитирует шведа «Спорт-Экспресс».

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