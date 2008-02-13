Александр Логинов отказался от общения с прессой до окончания ЧМ-2020

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Александр Логинов Матч ТВ Дмитрий Занин Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с прессой до окончания чемпионата мира-2020, который стартует сегодня в Антхольце. 

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил корреспондент телеканала Дмитрий Занин.

На прошлом чемпионате мира Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзу в эстафете. В текущем сезоне у биатлониста два личных подиума – в спринте на этапе в Хохфильцене он взял бронзу, а в пасьюте серебро.

Чемпионат мира в Антхольце пройдет с 13 по 23 февраля.

А у нас есть большое (и свежее) интервью Логинова: о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

📺 Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья