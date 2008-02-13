Александр Логинов отказался от общения с прессой до окончания ЧМ-2020

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от общения с прессой до окончания чемпионата мира-2020, который стартует сегодня в Антхольце.

Об этом в эфире сообщил корреспондент телеканала Дмитрий Занин.

На прошлом чемпионате мира Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзу в эстафете. В текущем сезоне у биатлониста два личных подиума – в спринте на этапе в Хохфильцене он взял бронзу, а в пасьюте серебро.

мира в Антхольце пройдет с 13 по 23 февраля.

А у нас есть большое (и свежее) интервью Логинова: о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

📺 Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце