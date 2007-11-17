Владимир Драчев: «Старались следовать критериям отбора, которые были предложены тренерским советом. Почти все они были выполнены»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал результаты отборочных стартов российской команды в Тюмени, а также состав сборной на первые этапы Кубка мира. 

– Каждый раз такие решение даются трудно. Понимаем, что имеем дело не просто с результатом и набором очков. За ними стоят определенные фигуры. Это работа и на перспективу с учетом возможностей каждого спортсмена.

К отборам не все, возможно, сумели подойти в оптимальной форме. Хотя такая задача и не стояла. Наша цель – удачно выступать на Кубке мира и замечательно – на чемпионате мира и Европе.

Что касается отбора, мы старались следовать тем критериям, которые были предложены тренерским советом и рассмотрены на правлении СБР. Почти все они были выполнены. В некоторых моментах есть расхождения, но в определенной позиции мы с тренерским штабом приняли решения, которые озвучены. Считаю, что это правильно, время покажет.

– У мужчин на Кубок мира была названа пятерка спортсменов, которые составят компанию освобожденным от отбора Александру Логинову и Евгению Гараничеву.

– У Антона Бабикова тоже есть индивидуальные квота как у победителя Кубка IBU. Плюс четверо спортсменов, которые великолепно отработали на отборочных стартах. Дмитрий Малышко и Никита Поршнев выиграли по спринту каждый.  Дважды четвертым стал Матвей Елисеев, который и в прошлом сезоне показывал стабильный надежный результат, вопросов к нему у нас нет Плюс по решению тренерского штаба поменяли набравшего больше очков Кирилла Стрельцова на Эдуарда Латыпова. Исходили из потенциала Латыпова. А Стрельцов пока будет работать на Кубке IBU, набираться опыта. Как в прошлом сезоне делал сам Эдуард. Мы оценили нынешнюю подготовку Кирилла и пока ему для большей уверенности будет легче именно на Кубке IBU.

– У женщин без отбора едут в Швецию на КМ Екатерина Юрлова и Виктория Сливко. Плюс назвали еще четыре фамилии.

– Кате мы даем возможность работать не в команде, а индивидуально. Вика в Эстерсунд поедет как обладатель Кубка IBU. Великолепно проявили себя в контрольных стартах в «Жемчужине Сибири» Светлана Миронова, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Ну и решением тренерского штаба в команду принята Ирина Старых. Будем смотреть и анализировать ее состояние. На данный момент считаем, что эти спортсменки – сильнейшие для выступления на Кубке мира, – сказал Драчев. 

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