Календарь Кубка мира-2019/20 по биатлону. Расписание всех гонок, включая ЧМ в Антхольце

Sports.ru представляет календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира в итальянском Антхольце..
Кубок мира-2019/20
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
29 ноября – 8 декабря
30 ноября – сингл-микст
30 ноября – смешанная эстафета
1 декабря – спринт (мужчины)
1 декабря – спринт (женщины)
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – эстафета (мужчины)
8 декабря – эстафета (женщины)
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
12-15 декабря
13 декабря – спринт (женщины)
13 декабря – спринт (мужчины)
14 декабря – эстафета (женщины)
14 декабря – гонка преследования (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – эстафета (мужчины)
3-й этап
Анси, Франция
16-22 декабря
19 декабря – спринт (мужчины)
20 декабря – спринт (женщины)
21 декабря – гонка преследования (мужчины)
21 декабря – гонка преследования (женщины)
22 декабря – масс-старт (мужчины)
22 декабря – масс-старт (женщины)
4-й этап
Оберхоф, Германия
6-12 января
9 января – спринт (женщины)
10 января – спринт (мужчины)
11 января – эстафета (женщины)
11 января – эстафета (мужчины)
12 января – масс-старт (женщины)
12 января – масс-старт (мужчины)
5-й этап
Рупольдинг, Германия
13-19 января
15 января – спринт (женщины)
16 января – спринт (мужчины)
17 января – эстафета (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – гонка преследования (женщины)
19 января – гонка преследования (мужчины)
6-й этап
Поклюка, Словения
20-26 января
23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
24 января – индивидуальная гонка (женщины)
25 января – сингл-микст
25 января – смешанная эстафета
26 января – масс-старт (мужчины)
26 января – масс-старт (женщины)
Чемпионат мира
Антхольц, Италия
12-23 февраля
13 февраля – смешанная эстафета
14 февраля – спринт (женщины)
15 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – гонка преследования (женщины)
16 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
20 февраля – сингл-микст
22 февраля – эстафета (женщины)
22 февраля – эстафета (мужчины)
23 февраля – масс-старт (женщины)
23 февраля – масс-старт (мужчины)
7-й этап
Нове Место, Чехия
2-8 марта
5 марта – спринт (женщины)
6 марта – спринт (мужчины)
7 марта – эстафета (женщины)
7 марта – эстафета (мужчины)
8 марта – масс-старт (женщины)
8 марта – масс-старт (мужчины)
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
9-15 марта
12 марта – спринт (мужчины)
13 марта – спринт (женщины)
14 марта – гонка преследования (мужчины)
14 марта – гонка преследования (женщины)
15 марта – сингл-микст
15 марта – смешанная эстафета
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
16-22 марта
20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – гонка преследования (женщины)
21 марта – гонка преследования (мужчины)
22 марта – масс-старт (женщины)
22 марта – масс-старт (мужчины)