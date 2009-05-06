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    Календарь Кубка мира-2019/20 по биатлону. Расписание всех гонок, включая ЧМ в Антхольце

    Теги Кубок мира Биатлон

    Sports.ru представляет календарь Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 и чемпионата мира в итальянском Антхольце..

    Кубок мира-2019/20

    1-й этап

    Эстерсунд, Швеция

    29 ноября – 8 декабря

    30 ноября – сингл-микст
    30 ноября – смешанная эстафета
    1 декабря – спринт (мужчины)
    1 декабря – спринт (женщины)
    4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
    5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
    7 декабря – эстафета (мужчины)
    8 декабря – эстафета (женщины)

    2-й этап

    Хохфильцен, Австрия

    12-15 декабря

    13 декабря – спринт (женщины)
    13 декабря – спринт (мужчины)
    14 декабря – эстафета (женщины)
    14 декабря – гонка преследования (мужчины)
    15 декабря – гонка преследования (женщины)
    15 декабря – эстафета (мужчины)

    3-й этап

    Анси, Франция

    16-22 декабря

    19 декабря – спринт (мужчины)
    20 декабря – спринт (женщины)
    21 декабря – гонка преследования (мужчины)
    21 декабря – гонка преследования (женщины)
    22 декабря – масс-старт (мужчины)
    22 декабря – масс-старт (женщины)

    4-й этап

    Оберхоф, Германия

    6-12 января

    9 января – спринт (женщины)
    10 января – спринт (мужчины)
    11 января – эстафета (женщины)
    11 января – эстафета (мужчины)
    12 января – масс-старт (женщины)
    12 января – масс-старт (мужчины)

    5-й этап

    Рупольдинг, Германия

    13-19 января

    15 января – спринт (женщины)
    16 января – спринт (мужчины)
    17 января – эстафета (женщины)
    18 января – эстафета (мужчины)
    19 января – гонка преследования (женщины)
    19 января – гонка преследования (мужчины)

    6-й этап

    Поклюка, Словения

    20-26 января

    23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
    24 января – индивидуальная гонка (женщины)
    25 января – сингл-микст
    25 января – смешанная эстафета
    26 января – масс-старт (мужчины)
    26 января – масс-старт (женщины)

    Чемпионат мира

    Антхольц, Италия

    12-23 февраля

    13 февраля – смешанная эстафета
    14 февраля – спринт (женщины)
    15 февраля – спринт (мужчины)
    16 февраля – гонка преследования (женщины)
    16 февраля – гонка преследования (мужчины)
    18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
    19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
    20 февраля – сингл-микст
    22 февраля – эстафета (женщины)
    22 февраля – эстафета (мужчины)
    23 февраля – масс-старт (женщины)
    23 февраля – масс-старт (мужчины)

    7-й этап

    Нове Место, Чехия

    2-8 марта

    5 марта – спринт (женщины)
    6 марта – спринт (мужчины)
    7 марта – эстафета (женщины)
    7 марта – эстафета (мужчины)
    8 марта – масс-старт (женщины)
    8 марта – масс-старт (мужчины)

    8-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    9-15 марта

    12 марта – спринт (мужчины)
    13 марта – спринт (женщины)
    14 марта – гонка преследования (мужчины)
    14 марта – гонка преследования (женщины)
    15 марта – сингл-микст
    15 марта – смешанная эстафета

    9-й этап

    Холменколлен, Норвегия

    16-22 марта

    20 марта – спринт (женщины)
    20 марта – спринт (мужчины)
    21 марта – гонка преследования (женщины)
    21 марта – гонка преследования (мужчины)
    22 марта – масс-старт (женщины)
    22 марта – масс-старт (мужчины)

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