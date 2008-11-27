Песков о возможных санкциях от WADA: «Эта информация вызывает озабоченность»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможными санкциями против российского спорта в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи.

Давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации не приняли форму какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным.

Российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и также с .

Были предоставлены детальные разъяснения на те вопросы, которые задавались ранее», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия не вправе удерживать своих спортсменов, если те примут решение выступать за другие страны.

«Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать.

Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом», – цитирует Пескова «Р-Спорт».

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?