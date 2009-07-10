Спортивные организации в России могут быть освобождены от уплаты налога с доходов.

Такое предложение сегодня было вынесено на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни .

Предлагается разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.