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Спортивные организации в России могут быть освобождены от уплаты налога с доходов

Теги бизнес сборная России сборная России жен Биатлон

Спортивные организации в России могут быть освобождены от уплаты налога с доходов.

Такое предложение сегодня было вынесено на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни .

Предлагается разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

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