«Балтика» стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков сообщил, что пивоваренная компания «Балтика» стала официальным поставщиком организации.

«Для развития и популяризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участие бизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важную роль. Это общемировая практика.

Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в плане содействия подготовке наших олимпийских команд к крупным соревнованиям и одновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков», – сказал Поздняков.

Соглашение рассчитано до конца 2019 года, «Балтика» сотрудничает с ОКР с 2012 года.