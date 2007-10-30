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    «Балтика» стала официальным поставщиком Олимпийского комитета России

    Теги бизнес сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Легкая атлетика

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что пивоваренная компания «Балтика» стала официальным поставщиком организации.

    «Для развития и популяризации спорта в нашей стране поддержка и эффективное участие бизнеса в реализации крупных комплексных программ играют очень важную роль. Это общемировая практика.

    Наше сотрудничество откроет дополнительные возможности в плане содействия подготовке наших олимпийских команд к крупным соревнованиям и одновременно позволит повысить культуру ответственного потребления пива в среде болельщиков», – сказал Поздняков.

    Соглашение рассчитано до конца 2019 года, «Балтика» сотрудничает с ОКР с 2012 года.

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