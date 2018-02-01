Кубок IBU. Гонка преследования. Бабиков победил, Поварницын – 3-й, Латыпов – 5-й, Филимонов – 6-й

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Третье место занял еще один представитель России – Александр Поварницын.

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Гонка преследования

1. Антон Бабиков (Россия) – 31.36,6 (0+0+0+0)

2. Аристид Бегю (Франция) – 9,4 (0+0+1+0)

3. Александр Поварницын (Россия) – 38,8 (1+0+1+0)

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 58,7 (0+1+1+1)

5. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.00,1 (0+0+1+1)

6. Вадим Филимонов (Россия) – 1.40,7 (0+1+0+1)

7. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 1.50,6 (1+1+2+1)

8. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 2.00,1 (2+0+1+1)

9. Адам Вацлавик (Чехия) – 2.20,3 (0+0+1+1)

10. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.21,1 (1+1+0+1)...

13. Василий Томшин (Россия) – 2.31,2 (2+1+1+0)...

19. Туре Лерен (Норвегия) – 2.57,6 (0+0+3+3)...

26. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 3.32,5 (0+0+2+3)...

Никита Поршнев (Россия) не стартовал.

