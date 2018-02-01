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    Кубок IBU. Гонка преследования. Бабиков победил, Поварницын – 3-й, Латыпов – 5-й, Филимонов – 6-й

    Теги сборная России сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Австрии сборная Чехии Свен Гроссеггер Антон Бабиков Вадим Филимонов Аристид Бегю Эдуард Латыпов Александр Поварницын Ховард Бугетвейт Адам Вацлавик Туре Лерен Никита Поршнев Василий Томшин Синдре Петтерсен Фредрик Йесбакк Йоханнес Дале Биатлон

    Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в немецком Арбере. Третье место занял еще один представитель России – Александр Поварницын.

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Мужчины

    Гонка преследования

    1. Антон Бабиков (Россия) – 31.36,6 (0+0+0+0)
    2. Аристид Бегю (Франция) – 9,4 (0+0+1+0)
    3. Александр Поварницын (Россия) – 38,8 (1+0+1+0)
    4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 58,7 (0+1+1+1)
    5. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.00,1 (0+0+1+1)
    6. Вадим Филимонов (Россия) – 1.40,7 (0+1+0+1)
    7. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 1.50,6 (1+1+2+1)
    8. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 2.00,1 (2+0+1+1)
    9. Адам Вацлавик (Чехия) – 2.20,3 (0+0+1+1)
    10. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.21,1 (1+1+0+1)...
    13. Василий Томшин (Россия) – 2.31,2 (2+1+1+0)...
    19. Туре Лерен (Норвегия) – 2.57,6 (0+0+3+3)...
    26. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 3.32,5 (0+0+2+3)...

    Никита Поршнев (Россия) не стартовал.

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