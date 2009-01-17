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    Драчев обратился к главе IBU с просьбой урезонить биатлонистов, которые высказываются на тему Логинова

    Теги сборная России допинг СБР Дмитрий Губерниев IBU Владимир Драчев Александр Логинов Олле Далин Биатлон

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев попросил президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина урезонить спортсменов, которые высказываются на тему россиянина Александра Логинова

    Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев

    После своей первой победы на этапе Кубка мира Логинов столкнулся с многочисленной критикой иностранных биатлонистов из-за своего допингового прошлого. 

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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