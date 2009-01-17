Драчев обратился к главе IBU с просьбой урезонить биатлонистов, которые высказываются на тему Логинова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев попросил президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина урезонить спортсменов, которые высказываются на тему россиянина .

Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор .

После своей первой победы на этапе Кубка мира Логинов столкнулся с многочисленной критикой иностранных биатлонистов из-за своего допингового прошлого.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать