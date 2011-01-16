Сергей Чепиков: «Многие спортсмены из других стран отбывали дисквалификацию, но все внимание на Логинове. Это не по-спортивному и не по-мужски»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал критику иностранных биатлонистов в адрес из-за допинга.

«Мне кажется, что нужно уведомить и попросить руководство IBU, чтобы спортсмены были более аккуратными в высказываниях и не было безосновательных обвинений.

Руководство IBU должно сказать спортсменам, что есть определенные рамки, правила.

Многие спортсмены из других стран отбывали дисквалификацию, но почему-то все акценты расставляют на Александре. Это неправильно, неэтично, не по-спортивному, не по-мужски», – сказал Чепиков.

«Он должен извиниться перед нами». Логинов наконец-то победил – и все взорвались!

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