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    Себастьян Самуэльссон: «WADA должно было получить доступ к московской лаборатории до 31 декабря. РУСАДА вновь не соответствует требованиям»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Себастьян Самуэльссон московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет меры по отношению к РУСАДА.

    До 31 декабря 2018 года представители WADA должны были получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Это было одним из условий восстановления в правах РУСАДА.

    «Когда в сентябре WADA восстановило РУСАДА, несмотря на то, что не все обозначенные заранее критерии были выполнены, это стало сокрушительным ударом для спортсменов.

    Президент WADA Риди сказал, что он на 100 процентов уверен в том, что это решение будет означать, что WADA получит данные из московской лаборатории до 31 декабря.

    Сейчас очевидно, что этого не произойдет. Это может означать только то, что РУСАДА снова перестает соответствовать требованиям. Важно, чтобы WADA начало защищать чистых спортсменов, а не мошенников. Если это не так, мне даже сложно представить будущее WADA», – написал Самуэльссон.

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