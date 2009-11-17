Малышко набрал максимум очков на отборе на Кубок мира, Логинов – 2-й, Гараничев – 3-й, у Цветкова – 0 очков

Дмитрий Малышко набрал максимум очков в двух отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.

В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.

Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он не выступал в отборочных спринтах.

Положение после двух отборочных спринтов

Дмитрий Малышко – 40 очков*

Александр Логинов – 30

Евгений Гараничев – 24

Матвей Елисеев и Алексей Слепов – по 22

Эдуард Латыпов – 21

Юрий Шопин – 13

Антон Бабиков и Александр Поварницын – по 12

Максим Буртасов и Сергей Корастылев – по 11

Петр Пащенко – 10

Игорь Малиновский – 8

Василий Томшин – 7

Семен Сучилов – 6

Кирилл Стрельцов и Евгений Идинов – по 4

Алексей Волков – 3

Никита Поршнев и Тимур Махамбетов – по 1



Максим Цветков, Александр Дедюхин, Алексей Корнев и Иван Томилов не набрали очков.

* – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.