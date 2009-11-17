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    Малышко набрал максимум очков на отборе на Кубок мира, Логинов – 2-й, Гараничев – 3-й, у Цветкова – 0 очков

    Теги Кубок мира сборная России Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Максим Буртасов Антон Бабиков Алексей Корнев Максим Цветков Семен Сучилов Тимур Махамбетов Александр Дедюхин Евгений Идинов Иван Томилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Игорь Малиновский Никита Поршнев Василий Томшин Биатлон

    Дмитрий Малышко набрал максимум очков в двух отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.

    В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.

    Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он не выступал в отборочных спринтах.

    Положение после двух отборочных спринтов

    Дмитрий Малышко – 40 очков*
    Александр Логинов – 30
    Евгений Гараничев – 24
    Матвей Елисеев и Алексей Слепов – по 22
    Эдуард Латыпов – 21
    Юрий Шопин – 13
    Антон Бабиков и Александр Поварницын – по 12
    Максим Буртасов и Сергей Корастылев – по 11
    Петр Пащенко – 10
    Игорь Малиновский – 8
    Василий Томшин – 7
    Семен Сучилов – 6
    Кирилл Стрельцов и Евгений Идинов – по 4
    Алексей Волков – 3
    Никита Поршнев и Тимур Махамбетов – по 1

    Максим Цветков, Александр Дедюхин, Алексей Корнев и Иван Томилов не набрали очков.

    * – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.

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