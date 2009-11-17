Малышко набрал максимум очков на отборе на Кубок мира, Логинов – 2-й, Гараничев – 3-й, у Цветкова – 0 очков

Дмитрий Малышко набрал максимум очков в двух отборочных гонках сборной России на Кубок мира по биатлону.
В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.
Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он не выступал в отборочных спринтах.
Положение после двух отборочных спринтов
Дмитрий Малышко – 40 очков*
Александр Логинов – 30
Евгений Гараничев – 24
Матвей Елисеев и Алексей Слепов – по 22
Эдуард Латыпов – 21
Юрий Шопин – 13
Антон Бабиков и Александр Поварницын – по 12
Максим Буртасов и Сергей Корастылев – по 11
Петр Пащенко – 10
Игорь Малиновский – 8
Василий Томшин – 7
Семен Сучилов – 6
Кирилл Стрельцов и Евгений Идинов – по 4
Алексей Волков – 3
Никита Поршнев и Тимур Махамбетов – по 1
Максим Цветков, Александр Дедюхин, Алексей Корнев и Иван Томилов не набрали очков.
* – во втором спринте порядок начисления очков производился без учета иностранных биатлонистов, которые участвовали в гонке.